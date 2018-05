Piano di Sorrento, rubano scooter alla professoressa: fermati a Meta due minori di Scafati

Assurdo quanto capitato in Penisola Sorrentina. I Carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento hanno fermato per furto aggravato due minori, un 16enne ed un 13enne, originari di Scafati in provincia di Salerno. I giovani, infatti, avevano rubato lo scooter di un’insegnante della scuola media Buonocore Fienga di Meta di Sorrento.

Allucinante, inoltre, il fatto che durante la perquisizione personale di uno dei due ragazzi siano stati trovati due grammi di hashish e due grammi di cocaina, oltre che vari attrezzi utilizzati per lo scasso del motoveicolo. Tutto il materiale, insieme alla droga, è stato sequestrato.