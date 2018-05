Piano di Sorrento, muro di solidarietà per la maestra presa a schiaffi

Alunni e mamme difendono una maestra presa a schiaffi da un genitore a Piano di Sorrento. Uno striscione è apparso all’esterno dell’edificio della scuola elementare in via delle Acacie, dove circa una settimana fa bambini e genitori sono rimasti sconvolti dall’episodio in cui un padre ha preso a schiaffi una maestra, dopo che il figlioletto gli aveva confidato di essere stato strattonato proprio da quell’insegnante.

Le madri ed i bambini hanno eretto questo striscione per alzare un muro di solidarietà alla maestra vittima di questa violenza, condannando l’episodio e dimostrando il loro affetto. L’episodio è stato duramente stigmatizzato dal sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, e la dirigente scolastica, Maria Rosaria Sagliocco. Speranzosa per il futuro è invece l’assessore con delega all’istruzione, Rossella Russo, dopo il segnale lanciato con questa iniziativa da parte delle famiglie.