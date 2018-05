Piano di Sorrento, minivan paralizzano il traffico in via Ripa di Cassano – FOTO/VIDEO

Ancora una mattina infernale in Penisola Sorrentina per quanto riguarda il traffico. In particolare, questa mattina i minivan hanno letteralmente paralizzato via Ripa di Cassano a Piano di Sorrento: nei pressi proprio di Villa Fondi, durante lo svolgimento del mercato, si è venuto a creare un caos non indifferente. Tanto il malcontento da parte degli automobilisti che hanno cominciato a manifestare la propria intolleranza a questa situazione.