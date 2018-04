Piano di Sorrento Marina di Cassano , blitz dei vigili 80 multe e chiuso lo spazio per i ciclomotori che è dei pescatori. Quale turismo?

Piano di Sorrento Marina di Cassano , blitz dei vigili 80 multe e chiuso lo spazio per i ciclomotori che è dei pescatori . C’è qualcosa che non va a Marina di Cassano, bellissimo borgo marinaro che potrebbe crescere molto di più se non fosse per alcune irrisolte problematiche. Fra queste i posti auto. In questo momento ci sono gli arsenali occupati e non si sa dove mettere le auto. Domenica blitz della polizia municipale con ben 80 multe, poi questa mattina è stato anche interdetto, con un cartello scritto col pennarello, l’area utilizzata come sosta dei ciclomotori, ma che è stata finanziata dall’Europa per l’alaggio dei pescatori. .

“Intanto veniamo perseguitati, ma non si pensano a soluzioni alternative. Come gli ascensori fino alle 2 di notte e una navetta ogni 15 minuti da Piazza Cota se si vuol rilanciare il borgo non solo a parole”

Infatti se non si pensa a far arrivare la gente giù comodamente quale turismo si spera di incentivare?

“Multe di 80 euro a 80 persone, queste torneranno dopo questa mazzata? Ne dubito.. Grazie per la pubblicità”