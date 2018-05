Un semplice ma importante gesto da parte dell’Amministrazione comunale di Piano di Sorrento nella persona del Sindaco Dott Vincenzo Iaccarino e dell’assessore ai servizi sociali il comandante Rossella Russo, quello del ripristino dell’orologio in via Legittimo. In verità a stimolare l’amministrazione è stato il sig Merolla che a suo tempo raccolse tante firme e sottopose all’attenzione , l’importanza di tale accessorio è dato dalla vicinanza della scuola , da un centro commerciale. Ecco che stamane si sono ritrovati tutti con le scuole e con le autorità ai piedi di Villa Errichetta appena restaurata per celebrare con palloncini colorati il battito dell’ora.