Piano di Sorrento. Inizia la messa in sicurezza dell’ex scuola elementare di Via Carlo Amalfi

Piano di Sorrento. Torna ancora alla ribalta la problematica legata allo stato di abbandono e degrado della ex scuola elementare di Via Carlo Amalfi. Il Comune ha deciso, dopo anni di incuria, di cominciare a porre rimedio ad una situazione diventata a dir poco imbarazzante, mettendo in sicurezza la struttura e recuperando le attrezzature presenti al suo interno ed ancora utilizzabili. Una determina adottata del gemoetra Dario Pappalardo, infatti, stabilisce che “su conforme direttiva del sig. Sindaco, è necessario procedere ad innalzare le esistenti recinzioni che circondano gli accessi all’edificio scolastico sito in Via C. Amalfi dichiarato inagibile nell’anno 2007 (ex scuola elementare), atteso che, nonostante gli ingressi siano chiusi, si sono verificati ripetuti accessi abusivi nell’edificio da parte di ignoti che hanno scavalcato le recinzioni esistenti; inoltre si rende necessario procedere, nel medesimo edificio, alla cernita di vari materiali e suppellettili da smaltire”. Non resta da augurarci che al più presto l’edificio venga restituito ai cittadini per poter essere finalmente utilizzato.