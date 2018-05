Piano di Sorrento incontro interforze dai Vigili del Fuoco col saluto dei sindaci Iaccarino e Sagristani. Un bel momento questo quello del dialogo e collaborazione fra tutte le forze del territorio quello che si è tenuto questa mattina nella Caserma dei Vigili del Fuoco, vigili e attenti protettori del territorio, con le protezioni civili. L’incontro è stato organizzato con la protezione civile carottese di Radio Emergency .

Ci ha fatto piacere vedere in prima fila Peppe Coppola Photo 105 il “pasionario” della protezione civile. Bello il discorso di Vincenzo Iaccarino sindaco di Piano di Sorrento e quello di Piergiorgio Sagristani sindaco di Sant’Agnello, due amministrazioni che dialogano in intesa come dovrebbero fare tutti i comuni, da segnalare la presenza della protezione civile di Positano a tutti gli effetti integrata nella penisola socio-economicamente , ma anche per i problemi del traffico, sicurezza e sanità . Positanonews sul posto a documentare anche con un piccolo video. Grazie a tutti che garantite la nostra sicurezza col vostro impegno.

CSQ.iandoli Ernesto, vice , Piccolo Giuseppe. Squadra 16b turno A. Piano di Sorrento.