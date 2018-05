Piano di Sorrento. Incidente stradale ai Colli di S. Pietro

Incidente tra due auto ai Colli di S. Pietro. Le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno fatto i rilievi prassi. Le dinamiche sono ancora da accertare, forse la distrazione del conducente di una delle due auto che l’ha portato ad invadere la corsia opposta ed a scontrarsi con l’altra vettura. Si è creato il blocco della circolazione dato dal bisogno di prendere i rilievi e quindi di non spostare le vetture per non pregiudicare le indagini. I carabinieri hanno provveduto anche al ripristino regolare del traffico.

E’ intervenuta anche l’ambulanza per trasportare i due feriti al Pronto Soccorso per le cure del caso.