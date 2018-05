Piano di Sorrento. Una famiglia e un voto a Santa Rita

Una famiglia e un voto a Santa Rita

Martedì 22 maggio alle ore 19.00 nella Cappella del Borgo di San Liborio – Piano di Sorrento si celebra la Messa in onore di Santa Rita. Sarà eseguito l’inno alla Santa e a tutti i presenti saranno distribuite una rosa e un’immagine benedette dal sacerdote. Dal 1948 questa Messa viene puntualmente fatta celebrare dalla famiglia Iaccarino per una grazia ricevuta durante la seconda guerra mondiale. In questo periodo Gaetano Iaccarino, comandante sommergibilista, coinvolto nella battaglia dei Convogli, fu dato per tre volte disperso e la moglie Elia, devota a Santa Rita, che viveva a San Liborio, fece il voto alla Santa di celebrare ogni anno una Messa e adornare l’altare della Cappella con rose rosse, distribuendone altre ai presenti. Questa tradizione è continuata grazie alla nuora Rosanna Iaccarino, che con affetto inizia a coinvolgere anche la nipotina Vittoria. Una storia emozionante che lei ha raccontato ai soci dell’Associazione Culturale Cypraea di cui attualmente è vice presidente e che l’hanno convinta a pubblicarla.