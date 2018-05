Piano di Sorrento-Bandiera blu, Iaccarino: “Critiche? I soliti rancorosi”

Non tarda ad arrivare la risposta del sindaco di Piano di Sorrento dopo le critiche ricevute in seguito all’assegnazione della Bandiera Blu, ufficializzata nella giornata di ieri. Alcuni tra giornalisti ed ambientalisti (leggi qui) hanno manifestato le loro perplessità riguardo il riconoscimento ricevuto dal comune costiero.

Ecco la risposta del primo cittadino di Piano:

“In tutti i Comuni “Bandiera Blu” le comunità festeggiano per l’assegnazione dell’ambito titolo che, come ha spiegato il Presidente della FEE Mazza, è patrimonio dell’intera comunità locale e rappresenta una grande opportunità di crescita ecosostenibile, sensibilizzazione sulla importanza della tutela dell’ambiente e di sviluppo turistico…il nostro futuro!

E’ deludente – ha continuato Iaccarino – che alcuni giornalisti, i soliti rancorosi e qualche ambientalista gettano discredito su questo risultato e mortifichino le nostre comunità senza informarsi, senza premurarsi di conoscere come sono stati raggiunti certi risultati e come si fa per mantenerli…dovrebbero strare al nostro fianco in questo percorso virtuoso che e’ appena iniziato..la bandiera blu e’ di tutti i cittadini.. di tutta la comunita quindi anche loro…

Noi continuiamo a lavorare nell’interesse del nostro Paese sapendo di avere a fianco la stragrande maggioranza dei Cittadini e gli Operatori turistici e che hanno salutato con grande entusiasmo la nostra BANDIERA BLU 2018.

Noi il nostro futuro e dei nostri figli ..lo vediamo blu”.