Piano di Sorrento . Ripascimento a Marina di Cassano, parte esposto del WWF Terre del Tirreno

Così Claudio d’ Esposito chiede “…sollecito intervento atto a verificare la condizione della linea di costa post-ante i lavori di ripascimento, nonché la custodia della linea batimetrica dei fondali;

il rispetto dei parametri normativi chimico-tossicologici previsti per la determinazione di eventuali tracce di metalli e/o cessione di sostanze e/o molecole tossiche e dannose per la salute umana in vista dell’imminente stagione balneare”.