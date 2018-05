Piano di Sorrento. Maestra aggredita da un genitore, il figlio ha avuto dei graffi e nessuno dava spiegazioni , il fatto è avvenuto all’uscita dalla scuola elementare di Via Legitimo. All’uscita dei bambini il padre di uno di loro ha aggredito verbalmente la maestra del figlio accusandola del fatto che il bambino il giorno prima sarebbe tornato da scuola con dei graffi sul braccio. Pare addirittura l’insegnante abbia avuto uno schiaffo dal genitore che non gli dava spiegazioni e la riteneva responsabile indirettamente o indirettamente dei graffi al figlio. Alcuni insegnati ed altri genitori che erano fuori dall’istituto scolastico sono prontamente intervenuti per sedare il litigio ed evitare che il tutto degenerasse. Positanonews ha chiesto al sindaco Vincenzo Iaccarino, massima autorità istituzionale, che non ha ancora risposto ai nostri messaggi, condanniamo il gesto del genitore esasperato, ma la madre ci ha inviato in esclusiva le foto dei graffi . “Ci rivolgiamo a Positanonews pubblicando le foto dei graffi che ha subito nostro figlio al ritorno da scuola, si negava anche l’evidenza”. Ovviamente ci aspettiamo anche l’intervento dell’insegnante e della scuola oltre che del sindaco. Condanniamo l’aggressione, ma anche questi graffi ad un minore, se provocati all’interno della scuola da personale della stessa o da altri , devono avere delle spiegazioni sopratutto dopo le denunce della mamma di Luigi Celentano il ragazzo vittima di bullismo scomparso da un anno. La vicenda è attenzionata dagli uomini dell’Arma , i carabinieri della Stazione di Piano di Sorrento sono andati a scuola ed in Ospedale per il referto medico del ragazzo.