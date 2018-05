Piano di Sorrento. Lavori lungo la strada della Trinità. Divieto di accesso ai camion ed autobus, caos infinito per la viabilità

Piano di Sorrento. A causa di lavori di rifacimento del manto stradale, lungo la via della Trinità, vige il divieto di accesso ai camion. Caos infinito per la viabilità.

Da ieri è presente il segnale di divieto di accesso ai mezzi pesanti per la Trinità con l’obbligo di passare per il Cavone, strada già congestionata per i lavori sulla Meta Amalfi, dove l’ANAS ancora non ha chiarito quando vi sarà la riapertura di questa Statale. La Penisola Sorrentina è ormai soffocata dal traffico.

La circolazione risulta accessibile solo da autovetture e motoveicoli in direzione Sorrento, mentre per il senso opposto, è deviata su via dei Platani.