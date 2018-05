Piano di Sorrento. Lavori a Trinità. Divieto di accesso pericoloso e caos infinito per la viabilità

Piano di Sorrento. A causa di lavori di rifacimento del manto stradale e di una rottura di un tubo dell’acqua nei pressi dell Chiesa della Trinità, vige il divieto di accesso ai camion. Caos infinito per la viabilità sia per la deviazione per il Cavone, sia per il segnale apposto in maniera pericolosa per le auto che devono scendere, infatti sarebbero costrette a invadere la corsia opposta, ci segnalano già piccoli incidenti e strisciate sul segnale stesso.

Da ieri è presente il segnale di divieto di accesso ai mezzi pesanti per la Trinità con l’obbligo di passare per il Cavone, strada già congestionata per i lavori sulla Meta Amalfi, dove l’ANAS ancora non ha chiarito quando vi sarà la riapertura di questa Statale. La Penisola Sorrentina è ormai soffocata dal traffico.

La circolazione risulta accessibile solo da autovetture e motoveicoli in direzione Sorrento, mentre per il senso opposto, è deviata su via dei Platani.