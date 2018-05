Piano di Sorrento controlli dei vigili al CRE il Centro di riabilitazione equestre in Via Madonna di Roselle . Proprio di recente Tommaso D’Angelo dalla canis sapiens, aveva commentato l’ultimo consiglio comunale dove si era parlato nel pubblico consesso di abusi edilizi. La cosa è stata resa pubblica tramite il social network Facebook e blog. D’Angelo puntava il dito contro l’amministrazione Iaccarino che avrebbe voluto sin dall’inizio sfrattarlo, dall’altra parte l’amministrazione ha sostenuto che ciò era inevitabile stante la scadenza del contratto e l’impossibilità di proroga.. La soluzione di far convivere cani e cavalli a Madonna di Roselle non è andata bene a nessuno. Intanto non sappiamo come mai la polizia municipale sia intervenuta all’improvviso.