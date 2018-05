Piano di Sorrento controlli dei vigili al CRE il Centro di riabilitazione equestre in Via Madonna di Roselle. Aggiornamenti

Piano di Sorrento controlli dei vigili al CRE il Centro di riabilitazione equestre in Via Madonna di Roselle . Proprio di recente Tommaso D’Angelo dalla canis sapiens, aveva commentato l’ultimo consiglio comunale dove si era parlato nel pubblico consesso di abusi edilizi. La cosa è stata resa pubblica tramite il social network Facebook e blog. D’Angelo puntava il dito contro l’amministrazione Iaccarino che avrebbe voluto sin dall’inizio sfrattarlo, dall’altra parte l’amministrazione ha sostenuto che ciò era inevitabile stante la scadenza del contratto e l’impossibilità di proroga.. La soluzione di far convivere cani e cavalli a Madonna di Roselle non è andata bene a nessuno. Intanto non sappiamo come mai la polizia municipale sia intervenuta all’improvviso.

Aggiornamenti dal blog di Talepiano di Johnny Pollio e interrogazione di Antonio D’ Aniello che possono chiarire la vicenda , speriamo sempre che si risolva bene per tutti facendo permanere il Centro.

Era stato l’Assessore Costantino Russo, nel corso dell’ultima seduta di Consiglio comunale tenutasi lo scorso marzo, a denunciare la presenza di presunti abusi edilizi nell’area gestita dal CRE, il Centro di Riabilitazione Equestre.

La notizia ha aveva scosso un po’ tutti ed il nostro blog provvide come di consueto a segnalarla.

D’altronde non è mica normale che un Amministratore pubblico denunci pubblicamente fatti di una gravità simile, anche perché l’area concessa in comodato al CRE è pur sempre un’area di proprietà comunale.

Immediatamente scattavano i controlli da parte del Comando vigili e dell’ufficio tecnico che hanno così predisposto una corposa relazione, tanto che a giorni si attende l’emanazione dei conseguenti provvedimenti. Anche il Consigliere comunaleAntonio D’Aniello ha provato a fare luce sull’argomento protocollando una corposa. Interpellanza, il cui contenuto pubblichiamo integralmente, e che appare non meno esplosiva delle dichiarazioni dell’Assessore Russo: