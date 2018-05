Piano di Sorrento consiglio comunale e Bandiera Blu. Lo scontro anche sul trasporto e le condizioni di Marina di Cassano. D’Aniello Vs Russo ARGOMENTI DIRETTA

Piano di Sorrento. Continua interminabile come sempre il consiglio comunale carottese. Il sindaco Vincenzo Iaccarino ha introdotto sulla bandiera blu specificando l’argomento , poi si è passati agli argomenti all’ordine del giorno. Schermaglie continue con Antonio D’Aniello e Mario Russo, l’ex consigliere di maggioranza , ora di minoranza PD, e il presidente del consiglio stanno continuamente a rimbeccarsi. D’Aniello ha sollevato il problema del trasporto e del collegamento con Marina di Cassano, ai Colli ci sarebbero maggiormente, mentre per Marina di Cassano.

“Cercheremo di migliorare tutto quello che possiamo – dice il sindaco Iaccarino -, gli operatori fanno il massimo e li ho visti uniti, sanno bene che se sbaglia qualcuno sbaglia per tutti. I controlli si faranno, ho parlato con carabinieri e ASL. Per quanto riguarda l’ascensore si sta pensando a orari prolungati e ad una navetta da parte di tutti gli operatori. Li vedo partecipi attivamente al miglioramento, sul trasporto pubblico va anche rivisto tutto, con la Bandiera Blu certe cose vanno riviste. ”

Per quanto riguarda le tese il sindaco Iaccarino dice che cercherà i fondi dalla Regione Campania e cerca anche di far venire il governatore Vincenzo De Luca. Anche altri consiglieri comunali discutono sulla Bandiera Blu "Per noi questa è la sede per discuterne , la conferenza stampa non era la sede dove ci si potesse confrontarsi con l'amministrazione" Il sindaco Vincenzo Iaccarino dice "Importante che parliamo noi e non i social.."