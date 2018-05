Pesco Sannita (BN). Ethnoi. Musica e degustazioni con La Banda della Ricetta ovvero Le Donne del CantaMangio.

Articolo di Maurizio Vitiello – Pesco Sannita. A Ethnoi musica e degustazioni con La Banda della Ricetta ovvero Le Donne del CantaMangio.

Proseguono senza sosta i numerosi eventi in programma nella rassegna ETHNOI – Festival delle culture del mondo, dedicato alle minoranze culturali ed etnolinguistiche, giunto alla XI edizione.

Venerdì 25 maggio, il consueto appuntamento con Notizie dal mondo – Lettura delle prime pagine dei più importanti giornali internazionali, alle ore 9,45 nell’Antisala consiliare.

La Sala consiliare accoglierà alle ore 10,15 l’incontro su “Diversità linguistica e sviluppo sociale”, con interventi di Luciano Striani, Ugo Vuoso, Pier Franco Bruni, Sara Petroccia e Silvia Pallini.

A seguire la lezione aperta di Giovanni Agresti (Università di Napoli Federico II), autore di “Diversità linguistica e sviluppo sociale” (editore F. Angeli – Milano).

In Sala alle ore 11,45 “Autonomia linguistica e culturale: il caso dell’Estonia”, a cura di Ulle Toode (Centro studi baltici Università di Roma) e Gianni Glinni (Associazione Italia Eesti) e, poi, alle ore 12,30 appuntamento con l’Osservatorio internazionale sui diritti dei popoli indigeni con Mauro Di Vieste, direttore dell’Associazione per la difesa dei popoli minacciati della Provincia di Bolzano, in teleconferenza da Bolzano.

Ricco il programma di eventi a partire dal pomeriggio: alle ore 14,30 al Teatro comunale D’Addona il Laboratorio introduttivo alla Commedia dell’Arte, patrimonio culturale immateriale italiano a cura delle attrici Paola M. Cacace e Angela Dionisia Severino e alle ore 15,30 l’incontro con Casa della poesia di Baronissi sul tema “Il valore dei poeti”, a cura di Sergio Iagulli e Raffaella Marzano che promuovono e diffondono attraverso vari strumenti la poesia internazionale.

Guest star Jack Hirschman, il più importante poeta americano vivente, che quest’anno verrà insignito del Premio Internazionale Ethnoi, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

Alle ore 20,00 a teatro appuntamento con “La Banda della Ricetta” (ovvero Le Donne del CantaMangio), che offrirà uno spettacolo da gustare dall’antipasto al dolce musicale.

Sul palco Clara Graziano voce, organetto, putipù; Valentina Ferraiuolo, voce, tamburelli; Teresa Spagnuolo, clarinetto, clarinetto basso; Carla Tutino, contrabbasso.

Alle ore 21 torna nella Sala consiliare l’Omaggio a Ermanno Olmi, con la proiezione del film “Terra madre”, pellicola con Ampello Bucci, Maurizio Gelati, Carlo Petrini, Pier Paolo Poggio, Marco Rizzone.

