pesca grande a Positano totano gigante di 9 kg

Pesca grande, stamattina a Positano con Fishing Tours, di Alberto e Luigi, un nuovo record con un totano gigante di 9 kg.

Positano Fishing Tours, è un servizio per i turisti e non per scoprire tante sfaccettature della costiera, un esperienza unica e suggestiva. Con un ‘approfondita conoscenza del mare vi guidano a bordo della loro barca con la migliore attrezzatura, per farvi provare l’ebbrezza di una vera battuta di pesca a Positano e lungo la Costa Amalfitana.