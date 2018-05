Perugia-Salernitana, probabili formazioni: rivoluzione Colantuono, si torna al 3-5-2

PERUGIA – SALERNITANA PROBABILI FORMAZIONI (ore 18 stadio “Renato Curi” diretta Sky e Radio Bussola 24)

PERUGIA (3-4-1-2): Leali; Magnani, Volta, Belmonte; Mustacchio, Colombatto, Bianco, Pajac; Diamanti; Cerri, Di Carmine. A disp. Nocchi, Santopadre, Del Prete, Gonzalez, Germoni, Zanon, Gustafson, Kouan, Buonaiuto, Terrani. All. Roberto Breda.

SALERNITANA (3-5-2): Radunovic; Tuia, Schiavi, Monaco; Casasola, Odjer, Signorelli, Minala, Vitale; Palombi, Rossi. A disp. Adamonis, Monaco, Popescu, Mantovani, Pucino, Asmah, Akpa Akpro, Kiyine, Ricci, Rosina, Sprocati, Bocalon, Di Roberto. All: Stefano Colantuono.

ARBITRO: Sig. Fabio Piscopo di Imperia (Bresmes/Colarossi) IV uomo: Martinelli.

La Salernitana s’avvicina alla trasferta di Perugia con la spensieratezza e la tranquillità di chi ha già raggiunto la salvezza. Ma guai a prendere l’impegno sottogamba, si rischierebbe di tornare in Campania scuri in volto. Colantuono per l’occasione dovrebbe anche cambiare modulo, passando dal collaudato 4-3-3 al 3-5-2. Almeno queste sono le indiscrezioni della vigilia, vedremo se confermate dal tecnico di Anzio. Che lascia a casa Bernardini, Della Rocca ed Orlando, mentre ritrova Minala, Tuia e Monaco. Tutti e tre in campo dal primo minuto. Con ordine. Davanti a Radunovic ci saranno Tuia, Schiavi ed appunto l’ex di giornata, Monaco. Casasola e Vitale presidieranno le fasce, con Odjer, Signorelli e Minala a comporre la cerniera centrale. Grandi cambiamenti in attacco, dove potrebbero riposare Rosina, Bocalon e Sprocati, acciaccato. In pole c’è la coppia “biancoceleste” Palombi-Rossi. 3-4-1-2 invece per Roberto Breda. Tra i pali Leali, con Magnani, Volta e Belmonte in difesa. Mustacchio, Colombatto e Bianco e Pajac in mediana, con Diamanti alle spalle del duo Cerri-Di Carmine.

Sarà possibile seguire la gara in diretta radiofonica esclusiva su Radio Bussola 24: lungo prepartita a partire dalle 17:00, poi il racconto integrale della gara e il post-partita con le interviste live dalla sala stampa dello stadio Curi.