Pepe Reina si rilassa in costiera amalfitana in attesa di salutare i tifosi azzurri

Il portiere del Napoli, Pepe Reina, si è concesso una giornata di riposo nella Costiera Amalfitana, forse per dimenticare la delusione per il vanificarsi del sogno tricolore. Ancora una volta la nostra splendida terra viene prescelta da personaggi dello sport per “ricaricare le batterie” e concedersi dei momenti di sano relax. Dopo questa breve vacanza Reina tornerà al suo Napoli per concludere la sua avventura con la maglia azzurra. Ricordiamo, infatti, che il portiere spagnolo ha firmato un contratto con il Milan e, dopo quattro anni, abbandonerà i tifosi napoletani. Ma nel frattempo si gode il panorama della costiera.