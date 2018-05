Penisola Sorrentina, sul traffico spunta l’idea di Antonio Elefante: liberare Corso Italia con una strada alternativa

Il traffico in Penisola Sorrentina è ormai all’ordine del giorno di questi tempi, ma il grande problema arriva soprattutto dal traffico pesante, con grande danno per i centri abitati. L’ingegnere Antonio Elefante, già ex assessore a Sant’Agnello, propone di realizzare una strada alternativa a Corso Italia, costituendo una società consortile tra tutti i comuni del territorio.

L’ingegnere propone di liberare il traffico interno della penisola e il grave impatto che ha sull’ambiente e la qualità della vita, vitale è quindi la liberazione dei centri dei comuni di Meta, Piano, Sant’Agnello e Sorrento: il traffico va dirottato su una bretella alternativa e smistato verso le varie destinazioni della penisola. Nonostante le difficoltà che potrebbero rivelarsi dal punto di vista della sostenibilità paesaggistica, Elefante cerca l’unanimità delle amministrazioni su questa soluzione.

Fondamentale restano quindi le modalità con la quale intercettare le risorse per l’opera: l’ingegnere suggerisce di creare o individuare una struttura consortile a totale partecipazione pubblica, costituita dai comuni della penisola, di tipo Stu (Società di trasformazione urbana, nda), ma sul budget vede complicato il reperimento di fondi europei o fondi speciali per questa opera.