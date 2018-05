Penisola sorrentina senza acqua oggi mercoledì 23 maggio. ECCO DOVE

OGGI mercoledì 23 maggio 2018, avvisa la GORI , è prevista la sospensione dell’erogazione di acqua potabile in alcune zone in Penisola Sorrentina per consentire l’esecuzione di una serie di lavori già programmati alla rete idrica cittadina.

ECCO DOVE

SORRENTO

Dalle 8 alle 13 Le utenze che si ritroveranno con i rubinetti a secco mentre gli operai dell’azienda saranno impegnati negli interventi previsti sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade: via Sopra le Mura e Piazza Tasso, via Sersale, via Vittorio Veneto, via Marina Grande, piazza della Vittoria, via San Francesco, vico Sant’Aniello, via Santa Maria della Pietà, via Tasso, via Donnorso, via degli archi, via Padre Reginaldo Giuliani, via Fuoro e traverse, via dell’Accademia, via Strettola San Vincenzo, via San Cesareo, via Sant’antonino, via Marina Piccola e traversa, via Luigi De Maio, piazza sant’Antonino, corso Italia lato ospedale.



PIANO DI SORRENTO

Le utenze che si ritroveranno con i rubinetti a secco mentre gli operai dell’azienda saranno impegnati negli interventi previsti sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio comunale di Piano di Sorrento: via Meta-Amalfi, via Mortora San Liborio, via Petrulo, via San Massimo, via Lavinola (esclusivamente la zona bassa).

META

Le utenze che si ritroveranno con i rubinetti a secco mentre gli operai dell’azienda saranno impegnati negli interventi sono quelle che sorgono lungo le seguenti strade del territorio comunale di Meta: via Tommaso Astarita, via Casa Astarita (esclusivamente la zona alta) e via Trarivi.