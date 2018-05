Penisola Sorrentina, collasso sanità: incontro del Tribunale dei Diritti del Malato a Sorrento

Il Tribunale per i Diritti del Malato ha dato appuntamento per giovedì 7 giugno, alle ore 18, presso la sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, per un incontro con conferenza stampa dove si affronterà la scottante questione su “Qualità del servizio sanitario in penisola sorrentina”. L’iniziativa nasce con il fine di fare chiarezza sulle carenze dell’assistenza sanitaria nel territorio compreso tra i Comuni di Vico Equense e Massa Lubrense. Gli interventi dell’incontro organizzato dal Tribunale per i Diritti del Malato – Cittadinanza Attiva Penisola Sorrentina, saranno moderati dal giornalista Antonino Pane. Le proposte prodotte da questo evento pubblico saranno condivise sia con gli amministratori pubblici locali del comprensorio costiero, che con dirigenti, primari, medici, infermieri, amministrativi e pazienti dei due presidi ospedalieri della zona: il Santa Maria della Misericordia di Sorrento ed il De Luca e Rossano di Vico Equense e con il distretto 59 dell’Asl Napoli 3-Sud di Sant’Agnello.