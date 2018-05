Penisola Sorrentina, chiusura galleria di Pozzano per lavori agli impianti tecnologici: ecco le date e gli orari

L’Anas ha reso noto un’ordinanza in cui si dispone la chiusura al traffico del tratto della Galleria di Pozzano su tutte le corsie ed in entrambe le direzioni della SS 145. La Vitale One Costruzioni srl deve infatti operare gli interventi di manutenzione programmata agli impianti tecnologici della galleria, attivando per questo motivo dei turni notturni dei lavori, che iniziano stasera: dalle 21.30 alle ore 06.00 del giorno successivo, dal 2 al 3 maggio, tra il 22 e il 23 maggio e dal 29 al 30 maggio, ed infine dal 19 al 20 giugno. Durante questi turni di chiusura il traffico per S. Maria di Pozzano sulla Sorrentina, sarà deviato nel centro urbano di Vico Equense.