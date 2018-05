PELLEZZANO, LA LISTA ELETTORALE DI PISAPIA ESCLUSA DALLE ELEZIONI

Le elezioni del 10 giugno prossimo che porteranno i cittadini residenti nel Comune di Pellezzano ad eleggere il nuovo primo cittadino, rischiano di diventare una corsa a due.

Stando ad alcune vicissitudini burocratiche, infatti, “Cambia Pellezzano”, la lista elettorale guidata dal sindaco uscente Giuseppe Pisapia, negli ultimi giorni è stata attentamente esaminatadall’occhio vigile della Commissione elettorale, in quanto accusata di non aver considerato alcune mancanze relative alla documentazione comunemente presentata in caso di candidatura alle elezioni.

Più nello specifico, il cavillo burocratico condannato sarebbe la mancanza di un timbro che invaliderebbe l’intera richiesta, anche se attualmente questo in realtà non sembrerebbe pregiudicare ancora la corsa di Pisapia a Palazzo di città. Il discorso appena fatto,infatti, si trova ancora nel campo delle ipotesi in quanto l’ex sindaco di Pellezzano non ha ancora ricevuto nessuna notifica di un eventuale provvedimento punitivo che, in ogni caso, potrà anche essere impegnato per presentare ricorso al Tar.

Oltre che l’entourage di Pisapia, quanto appena affermato interessa da vicino anche Francesco Morra e Claudio Marchese, rispettivamente leader di “Impegno Civico” e “Pellezzano è Libera”, che in caso di conferma dell’intera vicenda potrebbero ritrovarsi in due a concorrere per la poltrona di sindaco.