PAURA A PASTENA, SI BARRICA IN CASA E MINACCIA DI LANCIARSI NEL VUOTO

Agitazione in via Ruggi, a Pastena, dove una persona mentalmente instabile si è barricata in casa e minaccia di lanciarsi dal quarto piano. Sul posto i Vigili del Fuoco pronti ad intervenire

L’episodio si sta verificando in questi minuti in via Ruggi a Pastena, quartiere di Salerno, nei pressi di un noto bar. Una persona, che sembrerebbe essere mentalmente instabile, si è barricata all’interno della propria abitazione al quarto piano e minaccia di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono giunti i volontari del Vo.P.I. di Pontecagnano Faiano ed i Vigili del Fuoco, pronti ad intervenire per soccorrere l’individuo.

