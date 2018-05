Paura a Cetara 16enne si perde per cercare di salire all’Avvocata . Dramma sfiorato in Costiera Amalfitana dove per alcune ore una ragazza di 16 anni era stata data per dispersa dopo una escursione con i genitori. Immediatamente sono scattate le ricerche dei Vigili del Fuoco che, con l’ausilio di un elicottero, hanno sorvolato l’area in questione. La ragazzina è stata individuata all’altezza di Cetara, recuperata e trasportata al campo di Nocera Inferiore: la 16enne, molto spaventata, presentava lievi ferite e una distorsione alla gamba.