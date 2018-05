Positano, Costiera amalfitana. Paura a Montepertuso per due auto incendiate. La dinamica non ancora chiara verra accertata dalle indagini che partiranno dalla Procura della Repubblica di Salerno . Erano le 22.40 circa quando si è sentito un forte boato. In via Mons. Vito Cinque, sulla strada che porta a Montepertuso, in zona Cercola, proprio all ingresso del paese. Sono due le auto, per circostanze ancora da accertare, ha preso fuoco. Presenti nei dintorni altre vetture.

Sul posto sono accorse molte persone tra cui i carabinieri di Positano coordinati dal Comandante Nastro e la protezione Civile, cercando di mettere in sicurezza la zona in attesa dei vigili del fuoco che dovevano spegnere le fiamme, che, al momento ancora sono alte.

La circolazione in uscita ed entrata da Montepertuso è stata chiusa per motivi di sicurezza fino alla fine dell operazione condotta dai vigili del fuoco di Maiori. Positanonews in diretta sul posto per tutta la serata ha seguito le operazioni di spegnimento .

Ancora non sappiamo di chi si tratti e la dinamica esatta della vicenda. Intanto centinaia di turisti in uscita, ma anche in entrata , da Montepertuso, sono rimasti bloccati. Non scene di panico, ma tanti americani che hanno preso il cellulare per fare foto e video.

