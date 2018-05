Paura a Minori, malore a un ventenne sul lungomare. Ci vogliono più defibrillatori

Minori, Costiera amalfitana. Paura verso la mezzanotte per un ragazzo di 20 anni Minori. Il ragazzo è praticamente svenuto mentre si trovava con gli amici sul lungomare ed è stato soccorso dal 118 che lo ha trasportato all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello a quanto ci riferiscono. “Abbiamo visto il ragazzo perdere i sensi, poi non sappiamo che è successo – ci raccontano -, se è infarto ci vorrebbero più defibrillatori per il pronto intervento in Costiera anche nei locali pubblici”