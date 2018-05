Palermo. Hotel Chrystal. Convegno sul tema “Il Sud fra emergenze e globalizzazione.”

Articolo di Maurizio Vitiello – Il Sud fra emergenze e globalizzazione.

Palermo, 12 maggio 2012

Hotel Chrystal, via Roma 477

incontro nel segno

della fratellanza siculo-napolitana

sul tema: “Il Sud fra emergenze e globalizzazione.”

Ecco una scheda sulla manifestazione:

“In questo mondo dominato dall’idolatria del denaro, irrispettoso delle diversità e della dignità dei popoli e delle persone, in cui alza la voce una visione del mondo manichea e superficiale, che affronta i problemi del pianeta con la stessa brutalità mostrata verso le Due Sicilie dagli invasori piemontesi, i popoli napolitano e siciliano hanno gli strumenti culturali e morali non solo per riprendere in mano il proprio destino, ma per additare al mondo soluzioni eque e giuste, nel rispetto delle diversità.

Il convegno del dodici maggio nella capitale siciliana, organizzato della Fondazione Thule e da Culturelite con il patrocinio di Sud e Civiltà, vuole essere un’occasione di studio e di riflessione nel segno di una fratellanza che deve tradursi in un impegno comune.

Mai più vittimismo, mai più rassegnazione. Nel segno della Tradizione, il riscatto del SUD!”

Da seguire.

Maurizio Vitiello