Paestum, turista americano restituisce statuetta rubata sessant’anni fa

Una storia di coscienza. Che, dopo più di mezzo secolo trova il lieto fine. Bob restituisce il maltolto al museo di Paestum: la sua “refurtiva”, che da bambino sottrasse ingenuamente durante una gita.

Torna finalmente a casa quella preziosa statuina in avorio, scomparsa dal 1958. A portarla via fu il piccolo Bob Martin, cittadino americano, allora scolaro delle elementari.

“Credevo fosse un osso di legionario romano”, spiega. Poi, lavandola, scoprì che in realtà era un raffinato manufatto. Sessant’anni esatti dopo, Bob, ormai uomo, decide di restituire il “suo” tesoro e intraprende un lungo viaggio verso Paestum.

Ad accoglierlo, il direttore Gabriel Zuchtriegel, che si dice “commosso” dal gesto del visitatore, anche se un po’ tardivo.

“Da un’analisi preliminare – dice Zuchtriegel – sembra di poter riconoscere nella statuina il dio Dioniso con la cornucopia, simbolo dell’abbondanza”.

La scultura, che a giudicare dalla forma concava del retro era un’applique, ossia un paralampada, è stata affidata al laboratorio di restauro del parco archeologico, dove verrà pulita e studiata, per poi essere poi esposta nel museo.”Il 3 giugno – conclude ironicamente il direttore – inauguriamo la mostra per i 50 anni dalla scoperta della Tomba del Tuffatore” – e se persino Dioniso, il dio del simposio, decide di rientrare per l’occasione, vorrà pure dire qualcosa”

LaRepubblica – PaoloDeLuca