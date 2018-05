Il padre di Louis Tomlinso One Direction ha il cancro , 18 mesi fa morì la mamma per leucemia

Il cantante 26enne, ex degli One Direction, ha tragicamente perso la madre Johanna Deakin a causa della leucemia 18 mesi fa, nel dicembre del 2016, e adesso nella sua vita accade qualcosa di molto doloroso, di nuovo.

Il padre Troy Austin sta combattendo la sua battaglia contro il cancro e ha già affrontato un’operazione chirurgica di quattro ore per rimuovere il tumore.

Troy, che si è separato da Johanna quando Louis era molto piccolo, spera che l’intervento di rimozione del tessuto cancerogeno dal suo fegato lo aiuterà a sopravvivere. «Lo staff è stato incredibile. I medici sono fantastici e le infermiere sono divertentissime, ti tengono su il morale tutti i giorni. L’NHS (il sistema sanitario nazionale) viene spesso criticato ma io ho ricevuto un servizio ottimo», ha detto l’uomo.

Il 49enne ritiene che il suo cancro è stato causato dalle sue cattive abitudini, ovvero il fumo e l’alcol, e ha spiegato di sentirsi fortunato per il fatto che è riuscito a scoprire per tempo il male, dato che questo aiuta le possibilità di sopravvivenza. Ha aggiunto: «Credo che il mio tumore è dovuto al fumo e all’alcol. Non posso prendermela con nient’altro».