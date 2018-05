Ottava edizione “Pallavolando”, Innocenti e Caterino presenti alla De Curtis per festa finale: “Fieri dei nostri studenti”

AVERSA. Nella mattinata di mercoledì 23 maggio, in piena linea con l’ottica della ‘politica dei fatti’, il consigliere con delega all’edilizia scolastica, Giovanni Innocenti, e l’assessore all’istruzione, Emilio Caterino, sono stati presenti presso la scuola “A. De Curtis”, per la festa conclusiva dell’ottava edizione del progetto ‘Pallavolando’ dell’Alp Volley, organizzato da Gianni Apicella.

“Presso la De Curtis – afferma il consigliere comunale Giovanni Innocenti -, ho avuto l’onore di rappresentare l’amministrazione per la cerimonia di conclusione del progetto Pallavolando. È stato davvero gratificante vedere tanto impegno e dedizione degli studenti coinvolti. A loro sono stati consegnati i diplomi di partecipazione al corso. È stato un bel momento – continua il consigliere – di sport e gioia per i genitori, che hanno visto i loro piccoli campioni in azione.

Ritengo opportuno ringraziare – conclude Innocenti – la Preside Adele Cerullo, sempre in prima linea a tutela della scuola, del diritto allo studio e del benessere dei nostri piccoli. Ringrazio il Sindaco Enrico de Cristofaro, l’assessore allo Sport Alfonso Oliva, e quello alla pubblica istruzione Emilio Caterino, che, come sempre, sono sensibili a queste attività. infine, i miei elogi a Gianni Apicella dell’Alp Volley per l’ottimo lavoro svolto”.