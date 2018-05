Ospedale Unico della Penisola Sorrentina, ok di De Luca. Si avvera il sogno di Vincenzo Iaccarino?

Un’ospedale unico della Penisola Sorrentina. Un plesso d’eccellenza che sostituisca Sorrento e Vico Equense , degno di una località turistica come questa famosa in tutto il mondo. Questa era l’idea partita all’epoca da Vincenzo Iaccarino, ora sindaco di Piano di Sorrento, che Positanonews ha sempre condiviso e non possiamo che continuare a condividere e a promuovere. Questo plesso dovrebbe nascere a Sant’Agnello , ora sembra che d’intesa col sindaco Piergiorgio Sagristani si stiano sbloccando tutti i lacci burocratici, ma manca il meglio. I soldi.

A questo ci ha pensato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato la possibilità di avere fondi che andrebbero ad aggiungersi alla vendita dell’ospedale di Sorrento per arrivare ai circa 110 milioni di euro.

Durante un incontro con i manager delle Asl all’ospedale Cardarelli di Napoli il presidente della Regione e commissario alla sanità ha spiegato che del miliardo e 200 milioni che il ministero della Salute si appresta a sbloccare e a destinare all’edilizia ospedaliera, circa 60 milioni saranno riservati alla costruzione del progetto per l’Ospedale Unico della Penisola Sorrentina di cui si attende la realizzazione da oltre quarant’anni.

Una struttura da 200 posti letto, a fronte dei circa 130 attualmente disponibili tra il “Santa Maria della Misericordia” di Sorrento ed il “De Luca e Rossano” di Vico Equense. Aumento di ricettività che legato al consistente incomincia turistico verso la costiera che agli 82mila residenti porta ad aggiungersi milioni di turisti. La sede sarà Sant’Agnello, dove oggi sono ospitati gli uffici del distretto 59 dell’Asl Napoli 3-Sud.

Il progetto redatto per conto dei Comuni da Luigi Mollo, architetto già in forza al Comune di Massa Lubrense, e da Franco Ambrosio, responsabile dell’ufficio tecnico di Sant’Agnello, nel nuovo ospedale saranno trasferite le unità già attive tra Sorrento e Vico Equense, a cominciare da chirurgia, rianimazione, ortopedia e cardiologia con terapia intensiva. A queste dovrebbero aggiungersi reparti di pediatria infantile, ostetricia e ginecologia, oculistica e nefrologia. Previsti anche posti di medicina d’urgenza e di osservazione breve, oltre un parcheggio interrato e una superficie per il decollo e l’atterraggio delle eliambulanze.

Insomma esattamente quello che ci vorrebbe per il territorio. L’appalto potrebbe anche partire a fine anno. Noi lo speriamo.