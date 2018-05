Ospedale costa d’Amalfi ci scrive il dottor Scola “L’elicottero di Maiori e Pontecagnano non è utilizzabile nelle ore notturne”

Ci scrive il Dott Scola, per fare chiarezza e rettificare alcune cose riguardanti l’operato dei medici della costa d’Amalfi e quello degli equipaggi .

< Circa lo STEMI le linee guida ribadiscono il fattore tempo come elemento cruciale: 120 m dalla diagnosi all’ agioplastica che si fa in emodinamica ! È evidente che in un territorio disagiato come la Costiera l’elicottero è quello che meglio garantisce il rispetto dei tempi e la sicurezza del paziente che resta sempre sotto controllo medico .A complicare le cose vi è che nelle ore notturne tale mezzo non è utilizzabile perché il porto di Maiori non è abilitato all’ atterraggio notturno ,né lo è l’elicottero di Pontecagnano: il paziente di ieri è giunto alle 19,05 fuori tempo per l’elicottero di Pontecagnano,giusto in tempo per quello di Napoli,nonostante tali difficoltà ancora una volta si è riusciti a ” fare in tempo”>>

