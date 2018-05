Orsato arbitro di Inter Juve e il cugino bianconero sposato ad Agerola

Non si fa altro che parlare ancora della partita Inter meno Juventus condizionata dall’escursione fatta dell’arbitro Orsato tra queste la curiosità è il cugino che è sposato con una donna di Agerola la cittadina della Campania sulla costiera amalfitana Roberto stato tifosissimo dei bianconeri addirittura per qualcuno era il fratello di Daniele in realtà sono solamente lontani cugini Però il fatto è clamoroso tanto che Roberto stato dovuto chiudere il profilo Facebook per evitare continue offese come ha riportato oggi su Metropolis Luigi Mannini che il giornalista originario proprio del comune dei Monti Lattari Ah quindi conosce bene le persone in oggetto