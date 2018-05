Orrore a Meta di Sorrento . Stuprata una turista inglese, arrestati in cinque Dalle prime ore di questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Sorrento e della squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, stanno eseguendo tra Massa Lubrense, Vico Equense, Portici e Torre del Greco un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale oplontino nei confronti di cinque soggetti, ritenuti responsabili di violenza sessuale di gruppo con l’aggravante dell’uso di sostanza stupefacente nei confronti di una turista inglese.

La violenza sessuale sarebbe stata commessa da cinque uomini dipendenti ed ex dipendenti di un albergo di Meta. Nel 2016 il branco avrebbe narcotizzato e poi abusato in gruppo di una turista inglese ospite della struttura ricettiva. Durante due anni di accurate indagini gli investigatori sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti e ad identificare coloro che sono considerati i presunti responsabili del crimine per i quali questa mattina sono scattate le manette.