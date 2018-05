Orrore in India: una 16enne e’ stata stuprata da due uomini e’ poi morta nel rogo della sua abitazione, data alle fiamme dagli aggressori

05/05/2018 – E’ accaduto nello Stato orientale di Jharkhand, in quello che e’ l’ennesimo caso di violenze sessuali su minori in India. La ragazza era rimasta sola perche’ i genitori erano andati a un matrimonio. Gli aggressori l’hanno prelevata da casa e portata in una zona boscosa dove l’hanno violentata. Al rientro, i genitori hanno denunciato lo stupro al consiglio del villaggio che ha imposto ai due aggressori di fare 100 flessioni e il pagamento di una multa di 50.000 rupie, poco piu’ di 600 euro. Il provvedimento degli anziani del villaggio, che spesso nei piccoli centri indiani si sostituiscono alla magistratura, ha fatto infuriare i due aggressori che hanno strattonato i genitori della ragazza e si sono precipitati alla casa dove, con l’aiuto di complici, hanno appiccato l’incendio in cui e’ morta l’adolescente.