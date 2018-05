Oliveto Citra. Donna incinta di cinque mesi muore nel giorno del suo compleanno per un incidente domestico

Tragedia ad Oliveto Citra. Nel giorno del suo venticinquesimo compleanno Yolanda Vece, dopo essere salita su una scala per sistemare un vaso di cemento su un muretto, cade improvvisamente e viene colpita al collo da un piolo. Inoltre, forse nel tentativo di evitare la caduta, la giovane donna si è aggrappata al vaso che stava sistemando che le è finito sul capo provocandole una frattura cranica. In quel momento Yolanda era in casa da sola e stava aspettando il rientro del marito, con il quale era sposata da appena un anno. La giovane donna era incinta di cinque mesi e, quando il marito è rientrato, l’ha trovata in una pozza di sangue. Immediata la corsa in ospedale che, purtroppo, non è servita a salvare la sua vita e quella del bambino.