Oggi Santa Rita. Auguri e preghiere per Franco da Peppe Coppola di Piano di Sorrento . Stavamo facendo l’articolo per gli auguiri ai nostri lettori quando abbiamo intercettato il post di Peppe Coppola Photo 105 che, oltre ad essere un bravissimo fotografo e storico protagonista della protezione civile in Penisola Sorrentina, ha sempre una grande sensibilità e un pensiero rivolto agli altri.

Preghiera a santa Rita da Cascia per una causa impossibile

Per i nostri fratelli che stanno combattendo da guerrieri contro il Male, sopratutto per Franco a Vicenza e Franco a Piano di Sorrento e per tutti i miei amici negli Ospedali

Subito dopo la morte, santa Rita da Cascia era già venerata come protettrice dalla peste, probabilmente per il fatto di essersi dedicata in vita alla cura degli appestati, senza contrarre mai la malattia. Fu questo uno dei motivi, forse il primo, a farle ottenere popolarmente l’epiteto di Santa degli impossibili.

PREGHIERA A SANTA RITA PER UNA CAUSA IMPOSSIBILE

Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’opprimono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo di affanni. Tu che fosti prescelta da Dio per avvocata dei casi più disperati, impetrami la grazia che ardentemente ti chiedo.

Se sono di ostacolo, al compimento dei miei desideri, le mie colpe, ottienimi da Dio la grazia del ravvedimento e del perdono mediante una sincera confessione.

Non permettere che più a lungo io sparga lacrime di amarezza. O santa della spina e della rosa, premia la mia grande speranza in te, e dovunque farò conoscere le grandi tue misericordie verso gli animi afflitti.

O Sposa di Gesù Crocifisso, aiutami a ben vivere e a ben morire. Amen.