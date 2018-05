Oggi Giornata Internazionale della Libertà di Stampa, ricordando Giancarlo Siani e non solo. Quando scrivere costa la vita

Oggi è la World Press Freedom Day, la giornata internazionale della libertà di stampa patrocinata dall’Unesco. Molti vedono il mestiere del giornalista come qualcosa di affascinante e intrigante, ma non sanno che a volte scrivere costa la vita. Sono centinaia i giornalisti che muoiono ogni giorno, ultimamente per colpa di un attentato kamikaze rivolto proprio contro di loro. I rischi terribili di chi il giornalista in guerra lo fa davvero e non tramite le veline apprese in una comoda camera d’albergo o attraverso qualche post su Facebook. Sono tanti i giornalisti che vengono torturati, massacrati o messi in galera perchè hanno fatto il loro dovere.

Il dovere del giornalista è quello di cercare di far luce. Ma la luce da fastidio a chi vive nell’oscurità e dall’oscurità trae vantaggio.

Proprio di recente abbiamo incontrato Antonio Irlando a Vico Equense, con Viviana Vanacore ed Enrico Di Palma, due ragazzi in gamba, giovani promesse del giornalismo vicano che stanno facendo pratica con Positanonews e Paola che mi seguiva. Irlando è una splendida persona, affabile e disponibile, un grande amico e sodale di Giancarlo Siani. Ci trovavamo nella piazza che di recente il Comune ha deciso di intitolare proprio a Siani. Una dedica che nasce da un rapporto d’amore vero che Giancarlo aveva con la città. Qui c’era la sua fidanzata e con lei ha amato anche questi posti…

Antonio Irlando con Giancarlo ha vissuto tanto, dal giornalismo alla vita quotidiana, e il destino ha voluto che si sposasse con la sorella della allora findanzata di Siani, che ha conosciuto grazie a lui.

Proprio qui, senza conoscerci, ho cominciato a parlare di Giancarlo Siani con Enrico e Viviana “Questa piazza sarà dedicata a uno che ha fatto davvero il giornalista e che di sacrifici e stenti ne ha fatti tanti per fare questo mestiere, ed ha perso la vita per questa passione…Oggi non tutti sono disposti a fare neanche minimamente questi sacrifici, lo spirito di inchiesta e ricerca, il lavoro sul campo, si guardano i social e pensano di aver fatto tutto..mentre il giornalismo vero si fa ancora consumando la suola delle scarpe e senza piaggerie ai politici”

E poi ho parlato della piazza “Una scelta giusta e sensata , una dedica nata da una presenza reale e concreta, da un rapporto col territorio, un rapporto fatto d’amore , quell’amore che aveva per la vita, per la donna che viveva qui di fronte e per questa terra che avrà amato come ha amato lei”, parlavo a loro, ma di fronte a Irlando che non conoscevo. Ed è stata un’emozione forte quando si è presentato e ha condiviso anche lo spirito di questa riflessione. Siamo stati ore fino a notte inoltrata a parlare.

“Che Giancarlo amava questi posti è vero, c’è una foto che mi ha commosso tanto ed è apparsa in un momento particolare, quella con la sua mehari sotto il cimitero di Vico Equense, uno dei panorami più belli della città, di spalle, come se aspettasse – ci confida Antonio Irlando -. Giancarlo lo ricordo qui a Vico quando parcheggiava la macchina dietro la stazione di benzina che si trovava nella piazza che ora gli hanno dedicato, era un giovane pieno di passioni e di ideali , una persona straordinaria . Con Giancarlo condividevamo tanto, abbiamo lavorato insieme a tante inchieste, ci coprivamo per i “buchi”, era un giornalista- giornalista.. – ci ha raccontato Irlando che abbiamo incontrato per caso proprio sulla piazza continuano fino a notte fonda a parlare di Giancarlo – . Non ne ho mai parlato ma a un certo punto anche in famiglia mi dissero di farlo ” Tanti parlano di lui, ma non tu che lo conosci”

Vi riproponiamo quell’intervento fatto il 24 settembre 2012 sul Corriere della Sera

Siani, vi racconto il suo ultimo giorno.

Il mio ricordo di quel 23 settembre del 1985 è in due telefonate. La prima fu quella pomeridiana di Giancarlo Siani. Erano circa le 15 di un pomeriggio afoso ed ero a casa. Lo sentii, come quasi ogni giorno, da quando era a Napoli, in redazione al Mattino, da «regolare abusivo», per coprire ruoli giornalistici lasciati dai redattori in ferie. «E’ tutto tranquillo, oggi nessuna novità?», mi chiese sentendosi pur sempre il corrispondente della «sua» Torre Annunziata e aggiunse: «Qui mi annoio e sono stanco, ma spero che serva a qualcosa», dove quel «qualcosa» stava per la possibilità di avere un contratto giornalistico stabile. La seconda telefonata mi raggiunge intorno alle 22 alla redazione del periodico «TgCooper», una bellissima esperienza giovanile di giornalismo ed impegno civile. Al telefono il comandante della compagnia dei Carabinieri di Torre Annunziata, Gabriele Sensales, un ufficiale di grande valore con il quale quotidianamente, io e Giancarlo, ci confrontavamo. «Ciao Antonio – esordì – sono Gabriele, ah, sei al giornale, non muoverti che vengo subito io, ti devo dire una cosa». Era sempre stato di poche parole ma quella volta esagerò. Fu un fulmine. Non ricordo cosa pensai ma certamente ritenni che doveva anticiparmi qualche grossa notizia. Però il capitano non era mai venuto da me, ero sempre andato io in Caserma e poi, a quell’ora… tutto mi sembrò molto strano. Poi arriva. E’ in compagnia di due giovani brigadieri, il terrore dei delinquenti dell’area vesuviana.

Le facce sono cupe, la notizia che mi danno subito le spiega: «A Napoli, sotto casa hanno ammazzato Giancarlo». Per loro è chiaro: è stata la camorra. Avrebbero fatto di tutto per assicurare alla giustizia «quei bastardi», come disse con grande rabbia e con le lacrime agli occhi uno dei due giovani brigadieri. «Che fai?», mi disse il Capitano, con garbo ma anche con tanta fretta di dare la caccia ai killer di Giancarlo, «perché non vai a casa, ti accompagniamo noi». Dopo tempo seppi che Gabriele Sensales era preoccupato, per il semplice fatto che sapeva, più di ogni altro, il rapporto di condivisione professionale e umana che legava me e Giancarlo. Per molto tempo, con stile e discrezione, insieme a tanti straordinari militari, non mi fece mancare la quotidiana affettuosa vicinanza dei Carabinieri. Questa è la mia personale cronaca di quel tristissimo giorno. Ricordo il Giancarlo vero, ordinario, la persona che sentivo profondamente vicina e con la quale avevo piacere d’incontrami quasi quotidianamente. All’epoca ero corrispondente da Torre Annunziata dell’Ansa e ci «coprivamo» reciprocamente per evitare il temibile «buco». Giancarlo era quello con il taccuino, con la Mehari unica e riconoscibilissima che girava per Torre Annunziata relazionandosi a tutti con un sorriso, con l’aria disillusa, per niente triste e seriosa, non certamente da divo… Una persona che tutti riconoscevano come il «giornalista» che ogni mattina partiva dal Vomero per raggiungere la sua Torre Annunziata.

Spesso gli dicevo che era il primo caso di «inviato speciale» di un giornale, senza avere i mezzi e, soprattutto, lo stipendio da «inviato», perché rimaneva sempre il «povero», malpagato, corrispondente locale. Nei suoi articoli Giancarlo spiegava quanto accadeva, raccontava bene i contesti, offriva un quadro chiaro, lucido attendibile, con fonti sempre verificate. Era, come si usa dire, una persona seria, un «giornalista-giornalista» (secondo la brillante definizione di Marco Risi nel recente ed ottimo film “Fortapàsc”, dedicato a Giancarlo), certamente non uno spregiudicato. Voleva sempre capire e possibilmente far capire quanto male la camorra faceva alla città. Le sue corrispondenze, anche se brevi e senza la prosa dell’inchiesta, sembravano capitoli di un racconto che si svolgeva giorno dopo giorno. Questo era il suo naturale talento. I camorristi con la morte non sono riusciti a zittirlo, perché oggi Giancarlo parla a tantissimi giovani di legalità, di pace, di solidarietà e della necessità di iniziare ad essere cittadini attivi e costruttori di buon futuro. «Giancarlo è morto – mi disse un giorno un liceale – ma emana ancora un intenso profumo di vita».

La sua vita terrena è finita il 23 settembre del 1985 per colpa del suo mestiere di giornalista. Ma lui è ancora vivo in chiunque ami il giornalismo e la libertà di scrivere..