Non c’è più religione! Traffico dopo mezzanotte per la processione di Pompei , vigili UFO, ma poi gioia per la Madonna

Non c’è più religione! Traffico dopo mezzanotte per la processione di Pompei , vigili UFO. Da Meta, dove si sono raccolti i fedeli di Positano, Sorrento e Costiera amalfitana. Si sapeva di questo evento che ha raccolto centinaia di persone dalla Penisola Sorrentina , poi da Vico Equense a Castellammare aumentava progressivamente il numero di persone che sono arrivate al Santuario erano migliaia in Chiesa a recitare il Rosario. Ma ad accompagnarli a fare ulteriore “prova” di fede il traffico che ha caratterizzato la giornata, insomma giorno e notte col caos delle auto, un vero e proprio calvario, è il caso di dire.