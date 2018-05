Nima Benati , la sexy fotografa della moda a Positano

Nima Benati , la fotografa della moda a Positano in Costiera amalfitana. Classe 1992, Nima è un’emergente fotografa che opera nell’industria della moda dal 2010. Da sempre attratta dalle riviste patinate, solo 4 anni fa Nima ha scoperto come catturare tutto quel mondo fantastico e farlo suo.

Le sue immagini sono un viaggio onirico attraverso i colori: grazie alla macchina fotografica dà vita ai suoi sogni e al suo mondo perfetto.

Ad oggi ha già scattato campagne per noti brand e ottenuto diverse importanti copertine di riviste del settore.

Tutte le principali influencer, da Chiara Ferragni a Chiara Biasi, sono passate davanti all’obbiettivo della sua macchina fotografica: Nima Benati, bolognese, 25 anni, sta diventando però a sua volta una dei volti più paparazzati durante eventi e sfilate. Lei, con i piedi per terra e con l’accento più bolognese che mai, punta non soltanto sulla professionalità dei suoi scatti (ha già diretto set anche per marchi come Dolce & Gabbana, Patrizia Pepe, Amen e Pin Up Stars) ma anche sulle sue curve che non nasconde.