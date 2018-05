National Geographic esalta la Costiera Amalfitana: è “il tratto costiero più bello d’Italia”

Non è la prima volta e non sarà nemmeno l’ultima. Però quando succede fa sempre piacere. In un articolo sul suo portale con milioni di lettori da tutto il Mondo, National Geographic esalta tutta la Costiera Amalfitana.

Lo si può leggere (in Inglese) qui.

Vi riportiamo in sintesi i passaggi fondamentali di questo articolo:

La Costiera Amalfitana, in Inglese ‘Amalfi Coast’ è considerata da molti come il tratto costiero più scenico d’Italia; è un paesaggio di alte scogliere, borghi incastonati nella roccia, strade a precipizio, giardini lussosi e ricca di punti di osservazione da cui guardare le acque turchesi e le montagne avvolte nel verde.

Vengono esaltate Ravello, Amalfi (in particolar modo il Duomo e Valle dei Mulini) ma anche Praiano e Positano, considerati ‘borghi maestosamente situati sulla costa’.

Viene anche fatto capire che da giugno ad agosto, specie nei weekend, non è piacevole guidare nelle strade strette e super affollate.

Perciò agli amanti dei ‘road trips’ (viaggi su due o quattro ruote) viene consigliato di visitarla nella seconda metà di maggio o agli inizi di settembre, per poter guidare in carreggiate poco affollate e al contempo godere dei panorami mozzafiato di questo angolo di Paradiso dove abbiamo avuto la fortuna di nascere.