Napoli. Vomero. Il Clubino. Attività correnti.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Attività de “Il Clubino” al Vomero.

MARTEDI’ 22 MAGGIO 2018, ORE 19,10.

CORSO DI DIZIONE E LETTURA ESPRESSIVA

PRIMA LEZIONE

Insegnare, parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, partecipare ad uno spettacolo teatrale:

quante volte ci siamo accorti dell’importanza di saper parlare in modo corretto, chiaro, persuasivo e senza inflessioni dialettali?

Sono tante e quotidiane le situazioni nelle quali è importante saper parlare in modo efficace.

Una corretta comunicazione è la chiave del successo!

Le lezioni saranno tenute da Francesca Saveria Cimmino

giornalista, speaker radiofonico, diplomata in doppiaggio.

Per info e prenotazioni contatta il 3281019922

IL CORSO

LEZIONE 1:

Che cos’è la dizione? A cosa serve? A chi?

LEZIONE 2-3-4-5-6-7:

Lezioni di Ortoepia

LEZIONE 8:

Giochi e lettura

LEZIONE 9 e 10

“WORKSHOP”: Lettura espressiva e interpretazione del testo con il supporto tecnico e

pratico di un attore o un’attrice

******

VENERDI’ 25 MAGGIO 2018, ORE 21,00.

CINE CENA : I MISTERI DI NAPOLI VELATA

a cura di Claudio Basile

Un insolito e particolare appuntamento con un film che ha fatto parlare molto. Una serata con la visione di brani del film, analizzati e discussi nei vari aspetti enigmatici e ‘misterici’ che il film propone, parlando quindi di psicanalisi, alchimia, gialli ed altro ancora.

Tutto questo inframezzato a più riprese da un buffet con specialità napoletane e non, salate e dolci.

Posti limitati. Obbligatoria la prenotazione al 3281019922.

******

SABATO 26 MAGGIO 2018, ORE 10,30.

VISITA GUIDATA A CURA DI Annamaria Pucino

CHIESA DI SANTA CATERINA A FORMIELLO

straordinario esempio di architettura rinascimentale, sorta in una zona che nel periodo aragonese assunse grande prestigio con la costruzione della Villa la Duchesca e l’adiacente Castel Capuano. Al suo interno interessanti tipologie di sepolcri gentilizi, espressione della nuova cultura umanistica.

Appuntamento all’ingresso della Chiesa alle ore 10.30

Quota di partecipazione 7 euro per i soci – 10 euro per gli ospiti esterni.

******

Dal 1′ al 3 giugno 2018

Week end a Pescasseroli

con Seminario di Yoga e Hatha Yoga POSTURALE

tenuto dalla Maestra Maria Rosaria Sorrentino.

Per info e prenotazioni 3281019922.

*******

Per i programmi settimanali contattare il 3281019922

Da seguire.

Maurizio Vitiello