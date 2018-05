Napoli: ruba infissi da un immobile abbandonato e li carica su un mezzo di sua proprietà, bloccato e arrestato dai carabinieri a Pianura

19/05/2018 – I carabinieri della stazione di Pianura a Napoli hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne di via Torciolano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato bloccato in via Vicinale Trencia, all’interno di un immobile abbandonato, mentre era intento a smontare alcuni infissi, di cui una parte li aveva già caricati su un mezzo nella sua disponibilità parcheggiato vicino. Arrestato, l’uomo è in attesa del processo per direttissima.