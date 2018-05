Napoli che polemica per le foto durante wine @ the city sul trono dei Borbone

Bufera a Napoli per delle donne sedute sul trono dei Borbone a Napoli durante wine @ the cyty la manifestazione che al modico costo di 75 euro ti consentiva una serata degustazione nel Palazzo Reale dei re che avevano la Campania e il Regno delle Due Sicilie.

Due delle donne sono sedute sul delicatissimo trono fatto realizzare nel 1850 per Ferdinando II di Borbone e poi tramandato al figlio Francesco II, altre due sono appoggiate a quel pezzo d’arte antico e prezioso. Raggiungere quel trono sarebbe vietato: è protetto da un cordone che delimita l’area sulla quale è steso un tappeto del 1700. Gli esperti hanno guardato le calzature delle signore e hanno lanciato l’allarme anche per il prezioso tappeto: quei tacchi l’hanno certamente danneggiato in maniera irreversibile.

Donatella Bernabò Silorata ha condannato l’episodio, che va condannato. Come pure l’ignavia della Soprintendenza.

Ma pagine e pagine su questo episodio con tanti problemi che ha Napoli?

Scusate, saremo controtendenza ma a noi sembra esagerata la sovraesposizione mediatica per questo episodio. Denunciate le donne e licenziate chi sorvegliava. Le telecamere ci sono o no? E basta