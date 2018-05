Napoli. Palazzo Reale. Fondazione Premio Napoli. Tra Legge, Letteratura e Immaginazione Visiva.

Articolo di Maurizio Vitiello – Tra Legge, Letteratura e Immaginazione Visiva.

La Fondazione Premio Napoli, l’Associazione Astrea Sentimenti di Giustizia e l’Università di Napoli L’Orientale hanno il piacere di presentare un’iniziativa congiunta che si terrà venerdì 11 maggio 2018, alle 17.30, alla sede della Fondazione Premio Napoli a Palazzo Reale.

Si tratta di un joint talk dei professori Subha Mukherji (University of Cambridge) e Richard Sherwin (The New York Law School) sul rapporto tra Legge, Letteratura e immaginazione visiva.

Subha Mukherji è Senior Lecturer a Cambridge e si occupa di letteratura inglese rinascimentale.

Di recente ha curato il volume Literature, Belief and Knowledge in Early Modern England: Knowing Faith (Palgrave Macmillan, 2018) e nel 2006 ha pubblicato la sua monografia su Law and Representation in Early Modern Drama (Cambridge University Press).

Richard Sherwin, invece, è Wallace Stevens Professor of Law alla New York Law School e direttore del Visual Persuasion Project.

Tra le sue pubblicazioni, Visualizing Law in the Age of the Digital Baroque: Arabesques & Entanglements (Routledge: 2011) e il saggio “Constitutional Purgatory: Shades and Presences Inside the Courtroom,” nel volume curato da Daniela Carpi e Klaus Stierstorfer Law and the Image (De Gruyter, Berlin: 2012).

L’incontro sarà presentato dall’Avv. Domenico Ciruzzi, Presidente della Fondazione Premio Napoli, con una breve introduzione della Prof. Bianca Del Villano, della Prof. Chiara Ghidini e del dr. Alfredo Guardiano.

Da seguire.

Maurizio Vitiello