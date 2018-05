Napoli. Museo Duca di Martina – Villa Floridiana. Primavera in Floridiana – Campus Salute Donna.

Articolo di Maurizio Vitiello – Primavera in Floridiana – Campus Salute Donna. Eccezionale momento di consultazione, che salva vite.

Museo Duca di Martina – Villa Floridiana

Primavera in Floridiana !!

Campus Salute Donna

Dal 4 al 6 maggio 2018

In occasione della nuova rassegna Primavera in Floridiana, che prevede, fino a giugno, oltre trenta appuntamenti nel Museo e nel Parco con la scienza, la musica, la salute, la danza, la botanica, le antiche discipline orientali, per la prima volta, il Polo museale della Campania, diretto da Anna Imponente aderisce a Campus Salute e accoglie, nell’area antistante il Museo Duca di Martina, diretto da Luisa Ambrosio, il Campus Salute Donna, da venerdì 4 a domenica 6 maggio 2018.

Campus Salute – dedicato in questa edizione alle donne – è un progetto nato a Napoli e ormai diffuso in tutto il territorio nazionale con decine di manifestazioni, che coinvolgono centinaia di migliaia di persone l’anno e centinaia di medici volontari per una attività di prevenzione con visite mediche gratuite.

Quest’attività consente di salvare la vita a moltissime persone ogni anno.

La manifestazione è coordinata dal presidente Annamaria Colao, professore alla Università Federico II, endocrinologa di fama internazionale tra le prime quindici scienziate italiane in tutto il mondo.

Nel corso dei tre giorni si potrà accedere al Campus organizzato come un vero e proprio ospedale con la possibilità di visite mediche semplicemente procedendo all’accettazione all’ingresso delle strutture così come avviene in un normale reparto di una struttura sanitaria.

Le visite, dedicate esclusivamente alle donne, saranno eseguite dai tanti medici volontari che partecipano al Campus seguendo l’ordine di arrivo e registrazione.

Numerose le specialistiche, si effettueranno visite alla tiroide, endocrinologia, senologia, cardiologia e ginecologia che saranno garantite per un percorso di prevenzione adeguato che rappresenta il primo passo per una società più sana e consapevole.

Annamaria Colao, coordinatore scientifico del progetto, segnala: “Per garantire uno stile di vita corretto che rappresenta la vera prevenzionebisogna condurre una battaglia costante che metta insieme tutte le professionalità e faccia conoscere le problematiche di tutte le malattie. Per questo motivo siamo attivi sempre con un progetto multidisciplinare in questo caso destinato al sesso femminile nel campo della prevenzione per informare, educare e curare. La medicina di genere è un passo in avanti importante per poter garantire meglio la salute dei cittadini. A maggior ragione quando protagoniste sono le donne cui spesso è demandata la cura dell’intera famiglia e, dunque, dell’intera società”.

LE VISITE SI SVOLGERANNO: Venerdi 4 maggio: 15.00 – 18.30 \ Sabato 5 maggio:10.00- 13.00 e 15.00- 18.30 \ Domenica 6 maggio: 10.00- 13.00.

Si segnalano, inoltre, gli altri appuntamenti previsti per il fine settimana in Floridiana. Biglietteria del Museo sita in Via Cimarosa, 77.

Sabato

5 maggio

11.00- 12.00 Gli integratori alimentari: miti e realtà- Nel Salone delle feste, incontro con Alberto Ritieni, docente di Chimica degli alimenti, Dipartimento di Farmacia, Università degli Studi di Napoli Federico II. “Aggiungere vita agli anni”, questo è l’obiettivo degli integratori. Il loro uso, valutato nel momento e nei modi giusti permette di prevenire vari disturbi spesso dovuti all’età. Oggi si può fare molto integrando uno stile di vita sano con degli opportuni prodotti di origine naturale che prevengono e spesso sono di supporto alle terapie convenzionali.

Domenica 6 maggio

10.30-11.30

Domenica 6

maggio

11.30 Per una perfetta tazza di tè – Nella Sala da pranzo, Antonia Grippa, tea trader, illustrerà come preparare una buona tazza di tè, sfruttando nel migliore dei modi le caratteristiche organolettiche delle foglie in infusione.

Concerti in Floridiana – Giorgio Agazzi, Pianoforte

Musiche di J.S. Bach, L. Van Beethoven, J. Brahms, F. Chopin

Salone delle feste

Da non perdere.

Maurizio Vitiello

INFO:

MUSEO DUCA DI MARTINA | via Cimarosa 77 | via A. Falcone 171 | 80127 Napoli

tel. 3339564880 – 0815788418 – pm-cam.martina@beniculturali.it-www.polomusealecampania.beniculturali.it

CAMPUS SALUTE Tel. 3885607428 – info@campussalute.it – www.campussalute.it